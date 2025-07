ABBONATI A DAYITALIANEWS Il fondatore di Amazon ha premiato la discrezione dello staff durante le sue nozze da sogno. “Il silenzio è d’oro”: con questa frase il settimanale Gente svela un dettaglio inedito e sorprendente sulle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez, celebrate il 27 giugno a Venezia. Secondo il magazine, Bezos avrebbe lasciato una mancia da 45.000 euro al personale dell’Hotel Aman dove ha soggiornato, come ringraziamento per la riservatezza mantenuta nei giorni del matrimonio. Una cifra per la privacy. e un gesto per l’ambiente. La generosa mancia – definita “faraonica” – sarebbe stata offerta in cambio di discrezione, un gesto destinato a garantire la massima privacy a una delle cerimonie piĂą esclusive dell’anno. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Jeff Bezos e la “mancia del silenzio”: somma altissima al personale dell’hotel veneziano