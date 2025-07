L’ex attaccante del Cagliari, Jeda, ha commentato le operazioni di mercato del club sardo e si è espresso sul nuovo corso dell’Italia con Gattuso. Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, Jeda ha commentato le operazioni di calciomercato chiuse dai sardi. I rossoblù sono interessati anche a Sebastiano Esposito dell’ Inter, ma la concorrenza non manca. Intanto l’ex attaccante ha detto la sua anche sul nuovo ciclo dell’Italia con Gennaro Gattuso come nuovo CT. SUL MERCATO DEL CAGLIARI, COME COMMENTO GLI ARRIVI DI BORRELLI E FOLORUNSHO? – «Sicuramente sono due ottimi giocatori, soprattutto Folorunsho che conosco bene; lui può dare qualcosa in più a centrocampo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Jeda riflette: «Da Spalletti mi aspettavo qualcosa di più, ho un augurio per Gattuso come nuovo ct»