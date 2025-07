Jeans come farli durare di più | i trucchi infallibili

I jeans sono quei capi che amiamo e indossiamo in ogni stagione: versatili, comodi e sempre di tendenza, riescono a salvarci in mille occasioni, dal look casual al più curato. Ma quante volte ci capita di vederli rovinarsi troppo in fretta? Colore che sbiadisce, tessuto che perde forma, strappi che non erano previsti. Per far sì che il nostro paio preferito ci accompagni il più a lungo possibile, serve qualche attenzione in più. Non parliamo di cure complicate, ma di piccoli accorgimenti che possono davvero fare la differenza: dal lavaggio giusto alla conservazione, fino a qualche trucco che forse non conosciamo ancora. 🔗 Leggi su Dilei.it

