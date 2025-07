Jazz By the Sea Concerti d’autore dal sorgere del sole a notte inoltrata

Musica dall’alba a notte inoltrata, alla XXXIII edizione del Fano Jazz By The Sea, da stasera al 31 luglio con 7 giorni di festival, 43 concerti e 150 musicisti. La cittĂ marchigiana è meta di prestigiosi artisti fra cui Dee Dee Bridgewater, Ida Nielsen, Isaiah Collier Rachel Z & Omar Hakim, Nik Bärtsch, Sharon Mansur. Il Festival continua a promuovere la sostenibilitĂ ambientale e l’ inclusivitĂ come il concerto all’alba in riva al mare, lo Young Stage dedicato ai giovani talenti, Exodus Stage, con solo performance legate ai temi della migrazione e il Green Jazz Village. Domani si esibisce la bassista Ida Nielsen (nella foto). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Jazz By the Sea. Concerti d’autore dal sorgere del sole a notte inoltrata

In questa notizia si parla di: jazz - concerti - notte - inoltrata

