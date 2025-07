Jannik Sinner senza Darren Cahill agli US Open | prima separazione per uno Slam E il futuro…

Jannik Sinner ha parlato del suo allenatore Darren Cahill dopo i due trionfi conseguiti negli Slam nel corso di questa stagione: agli Australian Open aveva svelato che il tecnico si sarebbe ritirato al termine dell’annata agonistica, mentre a Wimbledon aveva affermato di avere vinto una scommessa e che dunque avrebbe avuto il diritto di scegliere se l’australiano lo avrebbe affiancato nel 2026. Nelle ultime ore il 59enne è tornato al centro dell’attenzione: Repubblica ha infatti svelato che non affiancherĂ il numero 1 del mondo durante l’imminente campagna sul cemento statunitense. Il fuoriclasse altoatesino non potrĂ dunque contare su Darren Cahill durante il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open, ultimo Slam della stagione, che ci terranno compagnia nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner senza Darren Cahill agli US Open: prima separazione per uno Slam. E il futuro…

Jannik Sinner spinge in allenamento con Sonego a Roma. Domani training con un top-5 - Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’ esordio del n.

Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma” - Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid.

Papa Leone XIV riceve Jannik Sinner in Vaticano: l’incontro tra i due dopo lo scambio di battute a distanza - Jannik Sinner ha incontrato il nuovo Pontefice, papa Leone XIV, in Vaticano. Il tennista numero uno al mondo è stato ricevuto questa mattina insieme alla sua famiglia e a quella di Angelo Binaghi, presidente della Federazione italiana tennis.

Jannik Sinner perde uno dei due coach: «Darren Cahill assente agli US Open». Il motivo - Umberto Ferrara entra, Darren Cahill esce, anche se solo momentaneamente. Lo riporta msn.com

Vagnozzi: "Sinner vuole sempre migliorarsi. Cahill? Saremo tutti felici se rimarrà nel team" - Simone Vagnozzi , il coach che insieme a Darren Cahill è il segreto della grande ascesa di Jannik Sinner, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Atp, raccontando i segreti del numero 1 al mondo, ... Riporta msn.com