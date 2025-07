Jamie Lee Curtis nel film di la signora in giallo come Jessica Fletcher

il ritorno di "la signora in giallo" con un reboot cinematografico. Il mondo dello spettacolo si prepara a riabbracciare uno dei personaggi più iconici della televisione grazie alla realizzazione di un film reboot dedicato a "La signora in giallo". Dopo anni di voci e indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale che il progetto prenderà forma, con una protagonista d'eccezione pronta a interpretare il ruolo di Jessica Fletcher. In questo articolo si approfondiscono i dettagli principali riguardanti questa nuova produzione, dalla scelta dell'attrice principale alle informazioni sulla sceneggiatura e i produttori coinvolti.

CANALE 5: LA SIGNORA IN GIALLO “RIVIVE” NELLA NUOVA SERIE CON VANESSA INCONTRADA - Canale 5 non è solo show, reality e turcate ma anche serie italiane. Tra le più attese della prossima stagione c’è da tenere d’occhio una fiction liberamente ispirata alla mitica Signora in Giallo.

