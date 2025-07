James Gunn condivide l’intero murales della Hall of Justice visto in Superman

James Gunn ha scelto con Superman di dare il via al DCU con un’ampia opera di world-building. Il franchise è stato elogiato per come questo contesto viene presentato, con i primi progetti del Capitolo Uno del DCU che hanno introdotto molti personaggi e luoghi per il futuro. I personaggi canonici del DCU includono personaggi importanti come Superman, Lanterna Verde e Amanda Waller, oltre a personaggi meno noti come il resto dell’equipaggio dei Creature Commandos e Metamorpho. L’ampio cast di Superman ha introdotto la Justice Gang nel DCU, e nel loro quartier generale c’era il più grande easter egg del film, che ha anticipato molti altri eroi esistenti nel DCU. 🔗 Leggi su Cinefilos.it