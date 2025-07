Jake Angeli | lo sciamano di QAnon rinnega Trump dopo il caso Epstein

Era il simbolo delle rivolte di Capitol Hill – e quindi del trumpismo. Lo sciamano di QAnon Jake Angeli Chansley, 37 anni, era l’immagine più eloquente di quel 6 gennaio 2021, tra pelle di bisonte, corna e bandiera americana dipinta sul volto. Alle spalle una storia personale complessa, davanti a lui i tre anni di carcere a cui sarebbe stato condannato per quel gelido pomeriggio a Washington. Ma ora basta: anche per Angeli il tempo di Trump è finito. A far cambiare posizione allo sciamano il caso Epstein. “ Fanculo Donald. Sei un impostore “, ha postato su X lo scorso 23 luglio. Le notizie sulla presenza del nome del Tycoon nella lista Epstein stanno allontanando sempre di più il popolo MAGA dal leader. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

