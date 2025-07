Iveco ipotesi vendita | è allarme Preoccupa il piano industriale

Brescia – Si attende, non si può fare altro. Le decisioni, infatti, vengono prese altrove, molto lontano dalla sede di via Volturno a Brescia di Iveco, dove lavorano circa 1.600 persone. Da venerdì, si rincorrono le voci, mai confermate ma neanche mai smentite, di possibili contrattazioni con controparti straniere per la vendita di Iveco da parte di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che del gruppo detiene il 27,06% (con il 43,1% dei diritti di voto). Per ora, le indiscrezioni hanno avuto l’effetto di trainare il valore del titolo, in crescita da venerdì, ma anche di generare preoccupazione tra i lavoratori e le lavoratrici, anche con interventi e interrogazioni parlamentari per chiedere lumi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

