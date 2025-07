ivan graziani un concerto per i suoi 80 anni con lucio corsi finardi mario biondi

I festeggiamenti per gli 80 anni di Ivan Graziani culmineranno con un concerto evento nella sua Teramo, ecco i biglietti e gli ospiti. Il 29 agosto 2025, Piazza dei Martiri della LibertĂ di Teramo – cittĂ natale di Ivan Graziani – diventa il cuore pulsante di una celebrazione senza precedenti. Per la prima volta, il tour Ottanta. Buon Compleanno Ivan si fonde con lo storico Premio Pigro, dando vita a un evento unico nel suo genere, pensato per onorare l’ereditĂ musicale e umana di uno degli artisti piĂą liberi e visionari della canzone d’autore italiana. L’appuntamento è realizzato con il patrocinio del Comune di Teramo, con l’organizzazione di IMARTS e dell’Associazione Culturale Pigro, e con la direzione artistica di Filippo Graziani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

