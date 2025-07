Ius Scholae Tajani | volete maranza o ragazzi che vanno a scuola?

Roma, 25 lug. (askanews) - In merito alla proposta sullo ius Italiae "noi diciamo di dar vita a norme più severe di quelle che ci sono adesso sulla immigrazione regolare per ottenere la cittadinanza. Vi domando: preferite i maranza o ragazzi che vanno a scuola per dieci anni con profitto e poi a 17 anni possono chiedere la cittadinanza e diventare cittadini italiani a 18? Perché i maranza sono quelli che non vanno a scuola e vanno a delinquere in mezzo alla strada. Io i maranza non li voglio", "altro che norma lassista, è più severa di quella che c'è ora". Lo ha detto il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso del suo intervento al Consiglio nazionale del partito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

