Itchio segue Steam e censura i giochi porno del catalogo è ufficiale

Itch.io ha ufficialmente avviato una stretta sulla pornografia videoludica, seguendo sostanzialmente le orme di Steam. Difatti il celebre portale indie ha annunciato di aver censurato tutti i giochi NSFW e a contenuto sessualmente esplicito dal proprio motore di ricerca e dalle pagine di navigazione. La decisione, arrivata in modo improvviso e senza preavviso, è stata presa per rispondere alle pressioni esercitate dai partner finanziari, ovvero le compagnie che gestiscono le transazioni economiche sulla piattaforma. Come ricorda Polygon, il caso è esploso dopo le polemiche sollevate dal gioco No Mercy, una visual novel dai contenuti estremi, temporaneamente ospitata su Itch. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Itch.io segue Steam e censura i giochi porno del catalogo, è ufficiale

