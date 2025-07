Italiani non badogliate oltre!

Roma, 25 lug – Il 25 luglio appartiene alla storia ormai e su questa data, a seconda dei punti di vista, in base a chi (ri)scrive la storia, si sono versati fiumi di inchiostro. A torto a o ragione, questa data fa, però, parte della storia degli italiani, di tutti o di quelli che "non tradirono", le cui conseguenziale etichette ancora fatichiamo a scrollarci di dosso o a farcele restare appiccicate. La caduta del fascismo per democratica votazione. Strana storia quella del 25 luglio che dovrebbe essere una data fausta per tanti perché rappresenta la caduta del Fascismo e invece, negli anni, è divenuta sinonimo di tradimento.

Export record per i distretti agroalimentari italiani nel 2024: oltre 28 miliardi di euro - L'export dei distretti agroalimentari italiani, a fine 2024, ha segnato un nuovo record, con oltre 28 miliardi di euro di vendite sui mercati esteri e una crescita del 7,1% rispetto al 2023 (1,9 miliardi in pi√Ļ).

Libia, a Tripoli le forze di sicurezza sparano sui manifestanti | Rientrano oltre cento italiani - La protesta davanti alla residenza del premier Abdelhamid Dbeibah per chiederne le dimissioni e davanti alla sede dell'ex Apparato di supporto alla stabilità, occupata dopo l'uccisione di Al Kikli della Brigata 444

Libia, a Tripoli le forze di sicurezza sparano sui manifestanti | Evacuati oltre cento italiani - La protesta davanti alla residenza del premier Abdelhamid Dbeibah per chiederne le dimissioni e davanti alla sede dell'ex Apparato di supporto alla stabilità, occupata dopo l'uccisione di Al Kikli della Brigata 444

8 Settembre. ‚ÄúTo badogliate‚ÄĚ: la tragedia di un paese irresponsabile; L‚ÄôOrigine e il Significato del Verbo ‚ÄúTo Do Not Badogliate‚ÄĚ nella Storia degli Alleati; Italiani, non badogliate oltre!.

"Italiani kaputt": storia degli operai mitragliati dai nazisti per vendetta - Athesia), che è un racconto intimo, l'ora e mezza della strage raccontata da quegli occhi. Lo riporta rainews.it