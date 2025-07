Italiana va a Lourdes e guarisce inspiegabilmente | Cos’è successo

È tornata a camminare dopo anni sulla sedia a rotelle. Antonia, italiana, affetta da sclerosi laterale primaria, ha sperimentato una guarigione improvvisa dopo un’immersione nelle acque del santuario di Lourdes. Il suo caso, al centro di una conferenza medica in corso nella cittadina francese, è stato definito il 72esimo “inspiegabile” nella storia del santuario. Un evento che riapre il dibattito tra fede e scienza. Ecco cosa è accaduto. Leggi anche: “È crollato tutto”: tragedia in Italia, morti 3 operai. Come è successo Una guarigione che sfida la medicina. Antonia Lofiego, 67 anni, volontaria dell’ Unitalsi, era affetta da sclerosi laterale primaria (Pls), una rara forma neurodegenerativa per la quale, al momento, non esistono cure risolutive. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Italiana va a Lourdes e guarisce inspiegabilmente: “Cos’è successo”

