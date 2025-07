Italia svolta meteo in arrivo | aria fresca e temporali interrompono l’ondata di caldo africano

Cambiamenti in vista. Proprio mentre milioni di italiani preparano le valigie per le vacanze, il tempo cambia volto. Dopo settimane di afa opprimente, una svolta meteo si prepara a investire l’Italia: aria piĂą fresca ha giĂ iniziato a raggiungere il Nord, aprendo la strada a una perturbazione piĂą intensa, sospinta da una bassa pressione in arrivo dal Nord Europa. Il meteorologo Ivan Gaddari parla chiaro: “Ci aspettano sette giorni di refrigerio. Non finisce l’estate, ma ci prendiamo una tregua dal caldo estremo”. Avverte però che agosto potrebbe riportare nuove ondate di calore. L’estate, insomma, ha ancora molto da dire. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Italia, svolta meteo in arrivo: aria fresca e temporali interrompono l’ondata di caldo africano

Allerta meteo Italia, in arrivo il Ciclone Circe: grandine, forti temporali e calo drastico delle temperature. Le zone piĂą a rischio >> https://buff.ly/wMY7EjG Vai su Facebook

Questa settimana l'Italia tra due estremi #meteo: caldo africano da record e nubifragi. ? Arriva una svolta importante, ce ne parla Alessio Colella . Vai su X

