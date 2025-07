Italia-Scozia oggi Test Match rugby femminile 2025 | orario programma tv streaming

InizierĂ venerdì alle ore 19.30 allo Stadio Zaffanella di Viadana contro la Scozia la corsa dell’Italia femminile verso la Rugby World Cup 2025 che si disputerĂ da fine agosto in Inghilterra. Un’amichevole di alto livello contro un’avversaria che le azzurre conoscono bene, essendo una tradizionale sfida del Sei Nazioni. Per il primo test contro le scozzesi coach Roselli ha scelto una formazione che vede una prima linea formata da Maris, Vecchini e Seye, con Duca e Fedrighi in seconda linea, Sgorbini, Veronese e la Capitana, Elisa Giordano, in terza. Mediana affidata a Sofia Stefan ed Emma Stevanin, i centri saranno Sara Mannini e Michela Sillari, mentre il triangolo allargato sarĂ formato da Alyssa D’IncĂ , Aura Muzzo e Francesca Granzotto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Italia-Scozia oggi, Test Match rugby femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

