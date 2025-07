Italia | riaperto a giugno Museo dell’arte salvata a Roma

Una visitatrice osserva una serie di anfore attiche a figure nere presso il Museo dell'arte salvata di Roma, in Italia, ieri 24 luglio 2025. Il museo, che fa parte della rete dei Musei nazionali romani, e' stato riaperto a giugno e presenta oltre un centinaio di antichita' italiane perdute, recuperate negli ultimi tre anni dalla rinomata unita' italiana per la protezione dell'arte. Delle persone visitano il Museo dell'arte salvata di Roma, in Italia, ieri 24 luglio 2025. Il museo, che fa parte della rete dei Musei nazionali romani, e' stato riaperto a giugno e presenta oltre un centinaio di antichita' italiane perdute, recuperate negli ultimi tre anni dalla rinomata unita' italiana per la protezione dell'arte.

