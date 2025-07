Italia bimba di 4 mesi positiva alla cocaina | ora la scoperta shock sui genitori

Una bambina di appena quattro mesi, con una diagnosi allarmante legata all’assunzione di sostanze stupefacenti, è al centro di una vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e messo in moto una complessa macchina investigativa. Dopo il ricovero d’urgenza e la successiva fuga dei genitori, si è temuto il peggio per la sua sorte, fino a quando le autoritĂ non sono riuscite a rintracciare la coppia e garantire assistenza alla neonata. Leggi anche: Incendio in Italia, nube nera e fiamme troppo vicine alle abitazioni: “Chiudete tutto!” Il caso ha acceso i riflettori su una situazione familiare critica e sulla necessitĂ di una rete di controllo piĂą efficace per le fasce vulnerabili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia bimba di 4 mesi positiva alla cocaina: ora la scoperta shock sui genitori

SALERNO, BIMBA DI 4 MESI POSITIVA ALLA COCAINA: IL PADRE LA PORTA VIA DALL'OSPEDALE E FUGGE Una bimba di 4 mesi, risultata positiva alla cocaina, è stata prelevata dal padre nell'ospedale di Salerno prima delle dimissioni.

