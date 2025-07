Istruzione finanziato con 2 milioni l' acquisto di 26 scuolabus

Sono 26, su un totale di 129 risultati idonei, i Comuni siciliani beneficiari del contributo massimo di 75 mila euro per l’acquisto di uno scuolabus. Lo fa sapere la Regione che aggiunge: “Il decreto, pubblicato lo scorso aprile dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della formazione. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: istruzione - acquisto - scuolabus - finanziato

Viaggi di istruzione: il Ministero avvia monitoraggio nazionale per migliorare le procedure di acquisto. C’è tempo fino al 20 giugno - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha avviato un' iniziativa di monitoraggio sui viaggi di istruzione delle scuole, con l'obiettivo di ottimizzare le procedure di acquisto e supportare gli istituti nelle attività negoziali.

Istruzione, finanziato con 2 milioni l'acquisto di 26 scuolabus; Sicilia: finanziato con 2 milioni l’acquisto di 26 scuolabus; LIQUIDATI 388MILA EURO AL COMUNE DI MOLFETTA PER L’ACQUISTO DI SCUOLABUS ELETTRICI.

Istruzione, dalla Regione 2 mln per 26 scuolabus. Turano: “Impegno per altri 103 Comuni” - La Regione Siciliana finanzia con 2 milioni di euro l’acquisto di 26 nuovi scuolabus destinati ad altrettanti Comuni dell’isola. Come scrive blogsicilia.it

Istruzione in Sicilia, Regione stanzia 2 milioni di euro per l’acquisto di scuolabus: i comuni beneficiari - Sono 26, su un totale di 129 risultati idonei, i Comuni siciliani beneficiari del contributo massimo di 75 mila euro per l’acquisto di uno scuolabus. Si legge su itacanotizie.it