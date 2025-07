Istituto King accordo con la Curia Succursale in città per altri 2 anni

Il King non si sposta. A darne notizia con enorme soddisfazione è il sindaco Michele Messina: l’ istituto superiore rimarrà in città per il prossimo biennio, un risultato che nei primi mesi dell’anno appariva irraggiungibile. L’impegno, la costanza e la dedizione profusi hanno consentito di riportare al tavolo della Provincia la questione del trasferimento dell’istituto King e raggiungere, col concorso di tutti, il risultato sperato che oggi si concretizza con l’autorizzazione della Curia all’utilizzo degli spazi parrocchiali che ospitano la succursale dell’istituto per il prossimo biennio, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, scongiurando così il trasferimento di alcune classi e mantenendo la sede attuale a Muggiò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Istituto King, accordo con la Curia. Succursale in città per altri 2 anni

In questa notizia si parla di: istituto - king - curia - cittÃ

L’istituto: la coinvolgente adattamento di stephen king oltre x-men e stranger things - Il panorama delle produzioni ispirate ai romanzi di Stephen King si arricchisce con una nuova serie che si distingue per la sua fedeltà al testo originale e per un approccio narrativo più maturo rispetto alle consuete trasposizioni del genere.

L’istituto di stephen king e il cambiamento del personaggio principale nella serie - La trasposizione televisiva di The Institute, opera tratta dal romanzo di Stephen King del 2019, sta suscitando grande interesse tra gli appassionati del genere thriller e science fiction.

Istituto King, accordo con la Curia. Succursale in città per altri 2 anni; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Lombardia.