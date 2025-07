Istituti tecnici e professionali | al via il finanziamento PNRR per realizzare PCTO su STEM e multilinguismo tramite esperienze residenziali

Si chiude il 5 agosto alle ore 15 l’avviso pubblico di candidatura a sportello del DM n. 8825 PNRR per realizzare Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per gli istituti tecnici e professionali tramite esperienze residenziali di orientamento in Italia e all’estero. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Il PCTO partirà dai 15 anni, durante il biennio degli istituti tecnici e professionali. La norma passa dalla Commissione cultura al Senato - Il Decreto PNRR-Scuola, attualmente all'esame della Commissione Cultura del Senato, ha avuto l'ok dalla Commissione cultura e introduce una significativa novità nel sistema educativo italiano: la possibilità di avviare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) già a partire dal secondo anno degli istituti tecnici, coinvolgendo studenti di 15 anni.

Decreto PNRR Scuola, PCTO anticipati a 15 anni: le novità per gli istituti tecnici e professionali - Il Decreto PNRR-Scuola, in esame al Senato, introduce una svolta per gli studenti degli istituti tecnici e professionali: i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) potranno iniziare già a partire dai 15 anni, coinvolgendo dunque il primo biennio scolastico.

Riforma Istituti Tecnici in quattro anni: perché eliminare l’ora di religione è pericoloso? - La riforma degli istituti tecnici e professionali, che prevede la riduzione del ciclo scolastico a quattro anni, è stata presentata come un aggiornamento necessario per avvicinare la scuola italiana agli standard europei.

