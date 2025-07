Istat aumenta la fiducia dei consumatori

Per l' Istat aumenta la fiducia dei consumatori. A luglio 2025 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 96,1 a 97,2) mentre l' indice composito del clima di fiducia delle imprese cala da 93,9 a 93,6. L'anno si era aperto con una crescita sia per i consumatori sia per le imprese. "A luglio 2025, l'indice di fiducia delle imprese torna a diminuire dopo due mesi consecutivi di crescita – afferma l' Istituto di statistica – il calo è dovuto al peggioramento registrato nel comparto dei servizi di mercato e in quello delle costruzioni mentre la manifattura è in crescita.

