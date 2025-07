Israele | sì lanci aiuti a Gaza da aerei

15.30 L'esercito israeliano consentirĂ ai Paesi stranieri lanci di cibo su Gaza, ma sostiene che non ci sia carestia nella Striscia. Lo riporta Haaretz. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, saranno la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti a effettuare i lanci aerei. Lo scorso anno i lanci di aiuti da aerei militari hanno causato l'annegamento di diverse persone che tentavano di recuperare quelli finiti in mare. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it