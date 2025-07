Israele-Hamas media | Idf hanno arrestato Gran Muftì di Gerusalemme

(Adnkronos) – Le forze di occupazione israeliane hanno arrestato lo sceicco Mohammad Hussein, Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, dopo la preghiera del venerdì presso il complesso della moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme. Lo rende noto l'agenzia di notizie palestinese Wafa. Secondo il Dipartimento del Waqf Islamico, la polizia israeliana ha arrestato lo sceicco.

MEDIO ORIENTE | L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che le forze israeliane hanno arrestato oggi il Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, il predicatore della moschea di Al-Aqsa sceicco Mohammad Hussein.