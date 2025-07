Israele ha arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme

Le forze d’occupazione di Israele hanno arrestato Mohammad Hussein, sceicco e Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina. L’arresto è avvenuto nella mattinata del 25 luglio, al termine della consueta preghiera del venerdì. La notizia è stata riportata dall’agenzia palestinese Wafa. Secondo il Dipartimento del Waqf Islamico, la polizia ha preso lo sceicco dopo un sermone in cui ha condannato la politica israeliana della fame nei confronti del popolo palestinese nella Striscia di Gaza. Le forze d’occupazione avrebbero fatto irruzione, secondo fonti locali, nei cortili della moschea di Al-Aqsa. Lì hanno prelevato Mohammad Hussein e lo hanno portato alla Porta Mughrabi, nella Città Vecchia di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Israele ha arrestato il Gran Muftì di Gerusalemme

In questa notizia si parla di: israele - arrestato - gran - muftì

