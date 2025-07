Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme Francia pro-Palestina

Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme. Intanto subiscono un nuovo stop le trattative per un cessate il fuoco mentre la Francia annuncia di voler riconoscere lo stato palestinese. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme. Francia pro-Palestina

In questa notizia si parla di: israele - arresta - rilascia - gran

Gaza, ex detenuti palestinesi: "Abusi sessuali e scariche elettriche dell'Idf, appesi al soffitto come animali macellati, Israele arresta chiunque, senza accuse né avvocati" - Il REPORT - Il Centro palestinese per i diritti umani (Pchr) ha pubblicato un rapporto che documenta "l'uso sistematico della tortura e del trattamento disumano dei palestinesi di Gaza detenuti da Israele dal 7 ottobre 2023" Il Palestinian Center for Human Rights (Pchr) ha pubblicato un report di 129 pag

Non si arresta la guerra tra Israele e Iran - Nuova offensiva di Israele contro le basi missilistiche iraniane | Esplosioni a Tel Aviv e ad Haifa | Media: Trump ha messo il veto sull’eliminazione di Khamenei | Ma Netanyahu nega.

Trump: «Macron? Le parole sulla Palestina non hanno peso. Ma è un bravo ragazzo». Israele arresta il Gran Muftì di Gerusalemme - Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non è seria». L'Idf: sì al lancio di cibo a Gaza, «ma non c'è carestia»Â

Israele arresta e poi rilascia Gran Muftì di Gerusalemme, il negazionismo dell'Idf: "Sì a lanci di cibo su Gaza ma non c'è carestia" http://dlvr.it/TM6VFp Vai su X

Il genocidio dei palestinesi a Gaza non è solo per bombe ma anche per fame. Meloni, Tajani, il tempo è scaduto, è un punto di non ritorno: dopo mesi e mesi a coprire il Governo criminale di Israele, quando batterete un colpo su embargo armi e sanzioni econ Vai su Facebook

Wafa, Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme - Ecco quali altri Paesi membri dell'Onu riconoscono la Palestina; Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme. Francia pro-Palestina; Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele.

Israele arresta e poi rilascia il Gran Muftì di Gerusalemme. Francia pro-Palestina - Hamas, la guerra a Gaza in diretta | Macron: «La Francia riconoscerà lo Stato della Palestina». Da informazione.it

Israele arresta e poi rilascia Gran Muftì di Gerusalemme, il negazionismo dell'Idf: "Sì a lanci di cibo su Gaza ma non c'è carestia" - Israele ha arrestato e poi rilasciato il Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, lo sceicco Mohammad Hussein. Scrive informazione.it