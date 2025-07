Israele arresta e poi rilascia Gran Muftì di Gerusalemme il negazionismo dell' Idf | Sì a lanci di cibo su Gaza ma non c' è carestia

Il Gran Muftì aveva criticato la politica della fame messa in atto dal governo di Netanyahu Israele ha arrestato e poi rilasciato il Gran Muftì di Gerusalemme e della Palestina, lo sceicco Mohammad Hussein. La polizia israeliana lo ha arrestato poco dopo aver pronunciato il sermone del venerd. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele arresta e poi rilascia Gran Muftì di Gerusalemme, il negazionismo dell'Idf: "Sì a lanci di cibo su Gaza ma non c'è carestia"

L'Idf: sì ai lanci di cibo su Gaza. «Ma non c'è carestia». Gerusalemme, arrestato il Gran Muftì. Palestina-Stato, ira Usa su Macron - Le notizie di venerdì 25 luglio sui conflitti in Medio Oriente, in diretta. Stop ai colloqui a Doha. Gli Usa: «Hamas non è seria»

