Irene Capuano dopo le foto del compagno Francesco Arca con Elisabetta Gregoraci | Sono amici da tanti anni

Irene Capuano con una IG story ha rotto il silenzio sul rapporto tra il compagno Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci dopo le foto pubblicate dal settimanale Oggi. "Vittime del sistema mediatico, sono amici da tantissimi anni", le parole della donna su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ma Francesco Arca è separato dalla moglie Irene Capuano o l’ha tradita con Elisabetta Gregoraci? - Negli ultimi giorni i riflettori del gossip si sono accesi su Francesco Arca, al centro di una vicenda che ha sollevato non pochi interrogativi.

Francesco Arca, la compagna Irene Capuano rompe il silenzio sul "caso" Elisabetta Gregoraci - Erano giorni in cui si vociferava di un (assurdo e presunto) flirt tra Francesco Arca ed Elisabetta Gregoraci.

