Ira degli Usa su Hamas | via dal tavolo di Doha

Benjamin Netanyahu e Steve Witkoff ritirano le delegazioni. L’americano: «Una vergogna che gli islamisti agiscano in modo così egoistico». Un ministro israeliano minaccia: «Gaza diventerĂ tutta nostra». Oggi chiamata di emergenza tra Londra, Parigi e Berlino. In Asia, all’origine degli scontri violenze sui soldati di Bangkok. Usa e Cina puntano a mediare. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ira degli Usa su Hamas: via dal tavolo di Doha

In questa notizia si parla di: hamas - doha - tavolo - asia

Trump: "Vicini a un accordo su Gaza, forse in settimana" | Iniziati a Doha i negoziati indiretti tra Israele e Hamas | Idf: "Colpiti obiettivi Houthi nello Yemen" - Media: "Il presidente americano vuole raggiungere un'intesa con Netanyahu (atteso lunedì a Washington) sulla fine della guerra.

La mossa di Hamas. Liberato il soldato Usa. Trump lo vedrà a Doha - Edan Alexander è da poche ore un uomo libero. Nella giornata di ieri, l’ ostaggio israelo-americano è stato consegnato da Hamas agli operatori della Croce Rossa a Khan Yunis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza.

Massicci raid su Gaza: è l'operazione "Carri di Gedeone". Hamas: «Colloqui a Doha senza condizioni preliminari» | Tajani a Israele: «Basta attacchi» - I bombardamenti nelle aree di Gaza city, di Khan Younis, e nei quartieri di Beit Lahia e Shuja'iyya confermano che il piano d’invasione di Benjamin Netanyahu è realtà , anche se è ancora alle sue fasi preliminari.

Ira degli Usa su Hamas: via dal tavolo di Doha; ASIA TODAY 58 morti tra cui 21 passeggeri nel blitz al treno sequestrato in Pakistan; RUSSIA - TAGIKISTAN Perquisizioni, arresti, espulsioni: il dramma dei migranti tagichi in Russia.

Usa: via da tavolo negoziale in Qatar - "Abbiamo deciso di ritirare il nostro team" dal Qatar, dice, dopo "l'ultima risposta di Hamas che mostra chiaramente una manc ... rainews.it scrive

Gaza, perché i negoziati di Doha sono falliti: le pretese di Hamas sui detenuti - Lo Stato ebraico ha detto da tempo di avere accettato la bozza proposta dall’inviato statunitense, ... Come scrive ilmessaggero.it