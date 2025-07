Io sono Farah su Canale 5 arriva la nuova serie turca con Demet Ozdemir

Un’altra serie tv turca nel pomeriggio di Canale 5. Mediaset non riesce proprio a fare a meno delle dizi, che tanto successo stanno riscuotendo da qualche anno tra il pubblico. Da lunedì 28 luglio, dopo diversi rinvii, partirĂ ufficialmente Io sono Farah, con protagonista Demet Ozdemir, giĂ vista in Daydreamer e My Home My Destiny. La serie è un adattamento dell’argentina, La chica que limpia. La produzione, il cui titolo originale è Ad?m Farah, è composta da due stagioni, per un totale di 27 episodi di circa 140 minuti ciascuno. La trama di Io sono Farah. Come si evince dal titolo, la protagonista di Io sono Farah è Farah, una giovane donna iraniana (a cui presta il volto Demet Ozdemir) immigrata a Istanbul, con un figlio di sei anni di nome Kerim. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Io sono Farah, su Canale 5 arriva la nuova serie turca con Demet Ozdemir

