IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5 | TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

“Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset. Un test che porterà “La Forza di una Donna” a slittare alle 17.15, l’orario di “Pomeriggio 5”. In caso di riscontro dal positivo al molto positivo, in garanzia ovvero da settembre non è escludere una rimodulazione degli orari con il talk show, ora affidato a Gianluigi Nuzzi, che potrebbe anticipare la partenza per dare la linea, per esempio alle 18 circa, alle soap turche. IO SONO FARAH: LA NOTA UFFICIALE MEDIASET Debutta lunedì 28 luglio alle ore 15. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

