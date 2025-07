IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5 | TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

“Io sono Farah” è la nuova serie turca che parte a sorpresa su Canale 5. Un arrivo che potrebbe aprire ad una rivoluzione storica nel pomeriggio dell’ammiraglia Mediaset. Un test che porterà “La Forza di una Donna” a slittare alle 17.15, l’orario di “Pomeriggio 5”. In caso di riscontro dal positivo al molto positivo, in garanzia ovvero da settembre non è escludere una rimodulazione degli orari con il talk show, ora affidato a Gianluigi Nuzzi, che potrebbe anticipare la partenza per dare la linea, per esempio alle 18 circa, alle soap turche. IO SONO FARAH: LA NOTA UFFICIALE MEDIASET Debutta lunedì 28 luglio alle ore 15. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - IO SONO FARAH DEBUTTA SU CANALE 5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE?

In questa notizia si parla di: sono - farah - canale - test

«Io sono Farah»: la nuova serie evento in prima serata su Canale 5 - Sta per debuttare in prima serata su Canale 5 « Io sono Farah », una serie drammatica in prima visione assoluta ed esclusiva che promette di conquistare il pubblico italiano.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

Io sono Farah prossimamente su canale 5 - Io sono Farah ( Ad?m Farah ), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale, sta per approdare su Canale 5.

'My Name is Farah' DEBUTS ON ITALIAN CHANNEL 5: IO SONO FARAH DEBUTTA SU #CANALE5: TEST A SORPRESA IN VISTA DI UNA SVOLTA EPOCALE? https://bubinoblog.altervista.org/2025/07/25/io-sono-farah-debutta-su-canale-5-test-a Vai su X

Buona sera gruppo in questo gruppo telegram trovate la Rosa della vendetta e da settembre Adim Farah https://t.me/adimfarah90 Vai su Facebook

Io sono Farah, su Canale 5 arriva la nuova serie turca con Demet Ozdemir; Guerra Ucraina, Zelensky: Riuscito test su primo missile balistico di Kiev; La seconda puntata di “Viola come il mare 2”: Francesco e Viola sono davvero fratelli?.

Io sono Farah da lunedì nel pomeriggio a tutta soap di Canale 5: la trama - Io sono Farah è composta da due stagioni e rappresenta l’adattamento turco della serie argentina La chica que limpia. Scrive ultimenotizieflash.com

Io sono Farah: dal 28 luglio su Canale 5 la nuova serie con Demet Özdemir - Dal 28 luglio alle 15:45 su Canale 5 arriva Io sono Farah, nuova serie con Demet Özdemir tra amore, crimine e maternità nella Istanbul dei giorni nostri ... Riporta lifestyleblog.it