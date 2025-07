Io non posso entrare Ponza mette al bando i romani da sballo

Un cambio di passo per bloccare il problema alla fonte. Questa è la fotografia scattata sull'isola di Ponza, perla nel cuore del mar Tirreno dove nel weekend cresce l'afflusso di turisti, in particolare provenienti dalla Capitale. Una tappa per divertirsi, tra mare e movida. E anche per alzare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it