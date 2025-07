Io, custode dei mici. Ma l’aiuto non arriva.

"Per me trasferirmi a Bellocchi è stata la condanna della vita". Così inizia, senza mezzi termini, lo sfogo della fanese Tatiana Olivieri, docente di lettere all’istituto Cecchi di Pesaro, che da quasi sette anni si prende cura, con poche volontarie, di una colonia felina abbandonata nella zona di via Prima Strada. Una vicenda personale che denuncia un problema collettivo: la gestione del randagismo, spesso scaricata sulle spalle dei cittadini "più attenti". Tutto comincia per caso, un giorno qualunque, quando Olivieri si imbatte in un gruppo di gatti affamati, sporchi e privi di ripari. Animali che erano stati allevati in un condominio e poi lasciati allo stato brado. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

