intitolato al vescovo anselmo il piazzale di monte san quirico

A Monte San Quirico, domenica è stato ufficialmente intitolato al vescovo Anselmo I Da Baggio il piazzale della chiesa. Alla cerimonia erano presenti, oltre al parroco Don Aberto Brugioni e molti cittadini del luogo, l’assessore alla toponomastica Moreno Bruni, assieme a Francesco Cesari e Piero Andreucci della commissione toponomastica del Comune. La richiesta di intitolare lo spazio adiacente la chiesa è pervenuta all’amministrazione da parte della commissione cultura della locale parrocchia, con l’obiettivo di ricordare una personalità religiosa, quella di Anselmo I Da Baggio, che durante la sua permanenza a Lucca ebbe particolare predilezione per la chiesa di San Quirico in Monticello e per il territorio circostante, favorendone la bonifica e realizzando opere pubbliche di rilievo, anche nella Diocesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

