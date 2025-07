I primi incontri della rassegna ’Libri nel parco’, curata da Arci Ferrara e Librerie Coop, hanno avuto successo. Il calendario prosegue, quindi, con un nuovo appuntamento in programma questa sera alle 19, presso l’Arena Coop Alleanza 3.0 al Parco Pareschi. Protagonisti dell’incontro, Fabiano Massimi e il suo ultimo romanzo ‘Le furie di Venezia’. In dialogo con l’autore, Elisabetta Zambon, direttrice artistica della rassegna letteraria ‘Brisi Books’ di Brisighella. Una domanda che non le hanno mai fatto? "’Scrivere romanzi e avere fortuna rende felici?’". Risposta? "No, il gesto della scrittura soddisfa solo nel momento in cui lo si compie". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intervista a Fabiano Massimi ’Le furie di Venezia’ al Pareschi