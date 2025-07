C’è chi prende tempo. E chi, al contrario, non vede l’ora di farsi ascoltare. Nell’inchiesta Affidopoli, che scuote il Comune di Pesaro e la politica marchigiana, la linea degli indagati, in particolare delle figure più vicine a Ricci, è molto diversa. Massimiliano Santini, ex regista e stratega degli eventi pesaresi e figura chiave dell’inchiesta, è atteso lunedì mattina per l’interrogatorio. Ma la sua presenza non è ancora confermata. Contattata telefonicamente, l’avvocata Paola Righetti ha scelto il silenzio: "Non vogliamo clamore sulla pratica finché non vediamo i documenti", ha detto, lasciando intendere una strategia di attesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Interrogatori anche di domenica. Santini, la deposizione chiave. L’incognita: parlerà o no?