Interparfums conferma la sua crescita con un 5,8% in più al primo semestre

Un fatturato di 446,9 milioni di euro, in salita del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso: continua la crescita di Interparfums. Questi ottimi risultati sono trainati principalmente da marchi Lacoste e Coach, oltre ai risultati di Jimmy Choo. Grazie a Lacoste, il brand spera di raggiungere un fatturato di 100 milioni di euro nell’esercizio in corso. Inoltre, le fragranze del marchio newyorkese Coach sono cresciute del 24% sempre nel primo semestre, arrivando a un fatturato di 106 milioni di euro. A dare ulteriore slancio anche la linea Coach For Men Eau de Parfum nel primo trimestre e Coach Women Gold nel secondo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

