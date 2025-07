Internet Mimesi lancia Osservatorio Digital Detox | oltre 8mila contenuti online analizzati

(Adnkronos) – Per analizzare come il tema della disconnessione consapevole venga affrontato e raccontato sul web, Mimesi, società attiva nel media monitoring e nella social media analysis, ha presentato il nuovo Osservatorio Digital Detox. La ricerca, realizzata attraverso tecnologie avanzate di analisi dei dati e intelligenza artificiale, ha monitorato un anno di conversazioni online, raccogliendo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

