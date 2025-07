Inter Women Young Boys | buona la prima delle nerazzurre! Vittoria per 4-3 in amichevole In gol anche Pleidrup

Inter Women Young Boys: buona la prima delle nerazzurre! Vittoria per 4-3 in amichevole con le reti di Bugeja (doppietta), Pleidrup e Csiszar. L ‘ Inter Women ha dato il via alla stagione 202526 con una vittoria nel primo test ufficiale, battendo 4-3 le pari età dello Young Boys nella partita disputata il 25 luglio 2025 allo Stadion Seeland-Sempach di Lucerna, Svizzera. Un incontro emozionante, ricco di colpi di scena, che ha visto le nerazzurre prevalere grazie a una solida prestazione collettiva e a un ottimo spirito di squadra. La partita è iniziata con ritmi elevati, e subito le svizzere sono passate in vantaggio all’8? con un gol di Frey. 🔗 Leggi su Internews24.com

