Inter Women suggella un rinnovo | Leadership silenziosa ma costante!

L'Inter Women ha annunciato il rinnovo del contratto di una pedina importante della sua rosa. Di seguito il comunicato del Club nerazzurro. UFFICIALE – L'Inter Women proseguirà i suoi rapporti con Marija Ana Milinković, difensore bosniaco che ha fatto molto bene nell'ultima stagione in nerazzurro. Il comunicato, pubblicato sul sito ufficiale del Club meneghino, è predisposto come segue: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Marija Ana Milinković. Il difensore classe 2004 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2028. Arrivata a febbraio del 2024, è subito diventata una dei perni della squadra.

