Inter Under 23 ufficiali i primi tre acquisti | di chi si tratta

Fresca di varo, l’ Inter Under 23 comincia a prendere forma. Inserita nel girone A di Lega Pro, la formazione che sarĂ allenata da Stefano Vecchi annovera tre nuovi innesti. Il primo è il difensore classe 1993 Giuseppe Prestia, prodotto del vivaio del Palermo ma nelle ultime stagioni al Cesena che ha contribuito a riportare dalla Lega Pro alla cadetteria. Con i romagnoli ha totalizzato ben 102 presenze segnando otto reti e, con trascorsi anche con Ascoli, Crotone e Parma, ha giocato anche in Romania con i colori del Petroiul Ploesti e conquistato i playoff con l’Alessandria in Lega Pro. Con Prestia arrivano anche un altro difensore e un portiere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it