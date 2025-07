Inter U23, l’annuncio ufficiale del club nerazzurro per lo staff della nuova seconda squadra impegnata in Serie C. I dettagli. L’ Inter ha ufficialmente annunciato la nascita della sua nuova squadra, l’ Inter U23, che prenderà parte alla prossima edizione della Serie C. Questo nuovo progetto rappresenta un passo significativo nel piano di crescita del club, mirato a sviluppare giovani talenti attraverso una struttura organizzativa dedicata e un calendario di competizioni più ampio, che permetterà ai giovani nerazzurri di confrontarsi con il calcio professionistico. Alla guida della nuova formazione ci sarà Stefano Vecchi, un allenatore già noto nel panorama delle giovanili dell’Inter, che ha ricevuto il compito di sviluppare il potenziale dei giovani in vista di un eventuale salto in prima squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter U23, UFFICIALE lo staff della seconda squadra nerazzurra: Vecchi e non solo, la lista