Inter U23 svelato il programma dei nerazzurri | dalla prima amichevole all’esordio ufficiale la lista

Inter U23, le ultime sui primi impegni della nuova seconda squadra nerazzurra in vista del campionato di Serie C. I dettagli. Ieri è stato un giorno importante per l’ Inter, con l’ufficializzazione del progetto Under 23. La squadra, che rappresenterĂ la seconda formazione del club nerazzurro, si prepara a scendere in campo nella Serie C, con l’obiettivo di sviluppare giovani talenti e creare un ponte diretto tra il settore giovanile e la prima squadra. Sebbene i lavori siano iniziati da tempo e la squadra si fosse giĂ radunata la settimana scorsa ad Appiano Gentile, la conferma ufficiale è arrivata solo ieri, sancendo l’inizio di una nuova avventura. 🔗 Leggi su Internews24.com Š Internews24.com - Inter U23, svelato il programma dei nerazzurri: dalla prima amichevole all’esordio ufficiale, la lista

In questa notizia si parla di: inter - svelato - programma - nerazzurri

Inter-Barcellona, svelato il piano di Flick su Lewandowski: c’è la scelta sulla maglia da titolare - di Redazione Le ultime sulle condizioni fisiche di Robert Lewandowski in vista di Inter-Barcellona, semifinale di ritorno di Champions League.

De Winter Inter, sondaggio con il Genoa: c’è concorrenza, svelato l’obiettivo di Marotta! - di Redazione De Winter Inter, le ultime sulle mosse di calciomercato dei nerazzurri con la trattativa aperta con il Genoa per il belga.

Inter, Ausilio scopre le carte: svelato il futuro di Thuram, Calhanoglu e non solo - Ausilio ha fatto il punto su diversi giocatori importantissimi come per esempio Marcus Thuram e Hakan Calhanoglu L ‘Inter deve cancellare la stagione dell’anno scorso dove di tre possibili trofei non n’è arrivato nemmeno uno.

Kristjan Asllani complica il mercato in entrata dell’Inter Secondo La Gazzetta dello Sport, l’albanese continua a ribadire la volontà di restare in Serie A, rifiutando l’estero e determinando un bracci di ferro con il club La valutazione dei nerazzurri è di 18-20 Vai su Facebook

Inter, il cammino in Champions: contro chi giocheranno i nerazzurri?; INTER: Due Stelle sul Cuore – Il Film Evento che Celebra il 20° Scudetto del Club Nerazzurro; Dove vedere Inter-Al Ittihad in tv e streaming.

Dove giocherà l'Inter Under 23: lo stadio della seconda squadra nerazzurra, l'ex Stefano Vecchi allenatore - L'Inter ha confermato la nascita della formazione Under 23 che parteciperà al campionato di Serie C, Vecchi allenatore. Segnala msn.com

Lookman e non solo: “Sondaggio dell’Inter con la Roma” | ESCLUSIVO - Lookman e non solo spunta il sondaggio Inter con la Roma nella nuova puntata sui nerazzurri in onda su Youtube ... Si legge su calciomercato.it