Inter raggiunto l’accordo con un giocatore per l’Under-23

L’Inter continua a costruire la sua Under-23 che ha già iniziato il ritiro di preparazione alla prossima stagione di Serie C. Trovato l’accordo per un nuovo acquisto secondo Matteo Moretto su X. ALTRO ACQUISTO – L’ Inter Under-23 oggi ha conosciuto il suo futuro: giocherà il prossimo girone A di Serie C. La maggior parte delle trasferte sarà nel nord-Italia e l’esordio stagionale sarà tra pochi giorni contro la prima squadra dell’Inter. Stefano Vecchi siederà sulla panchina nerazzurra e guiderà un mix di giovani e giocatori di esperienza che faranno da chioccia ai più piccoli. La dirigenza ha trovato l’accordo verbale per chiudere l’acquisto di nuovo calciatore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter, raggiunto l’accordo con un giocatore per l’Under-23

