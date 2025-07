Inter pace fatta tra Lautaro e Calhanoglu | la chiacchierata sul divano e lo scatto a favore di social

Una chiacchierata, l’abbraccio promesso e lo scatto social per comunicare urbi et orbi che la pace è definitiva. Sembra tornato il sereno in casa Inter e i due protagonisti lo vogliono far sapere a tutti: nel suo primo giorno a Milano dopo le vacanze, il capitano Lautaro Martinez ha incontrato Hakan Calhanoglu per chiarire definitivamente con il suo compagno di squadra. “Con Lautaro ci siamo parlati. Appena torna ci abbracceremo “, aveva detto il centrocampista turco due giorni fa arrivando ad Appiano Gentile. L’attesa non è stata tradita. Calhanoglu fino a qualche giorno fa sembrava pronto a lasciare l’Inter per andare a giocare in Turchia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

