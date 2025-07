Inter nuovo bomber dallo United | svolta con il maxi scambio

L’Inter sta continuando a seguire attaccanti ed in tal senso si mettono gli occhi in casa Manchester United. La svolta per questa operazione può arrivare con il maxi scambio che fa felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo. Per i nerazzurri in avanti sono porte girevoli. Sono tante le valutazioni da fare e nulla si può escludere, da questo punto di vista. I punti di riferimento restano Lautaro Martinez e Marcus Thuram, al pari di Bonny, appena arrivato dal Parma con un investimento a dir poco importante. Per il resto, c’è incertezza, con Taremi che potrebbe andar via e che potrebbe essere seguito verso l’uscita anche da Francesco Pio Esposito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

