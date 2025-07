Inter-lazio 2-0 | Punti salienti | Inter Impostare Derby semifinale! | Coppa Italia Frecciarossa 2024 25

Una comoda vittoria in casa contro Lazio grazie ai gol di Arnautovic e Calhanoglu si è assicurato un posto in semifinale per il . Guarda questo video su Youtube L'articolo Inter-lazio 2-0 Punti salienti Inter Impostare Derby semifinale! Coppa Italia Frecciarossa 202425 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: inter - lazio - semifinale - punti

Inter, si torna a correre! Direzione Lazio - In vista della prossima partita di domenica sera, Simone Inzaghi nella giornata di domani ritroverà i suoi uomini sull’erbetta di Appiano Gentile.

Inter, Lazio avvelenata? Dal 6-0 dell’andata alla speranza Champions: cosa aspettarsi - Che Lazio arriverà a San Siro domenica sera? L’Inter deve mettere in conto due fattori, che fanno capo al recente passato e al futuro dei biancocelesti.

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si prepara per la sfida di domenica sera contro la Lazio e, salvo sorprese, Marcus Thuram guiderà l’attacco nerazzurro.

Gioia per il Fluminense: dopo l’Inter anche l’Al-Hilal di Simone Inzaghi cade contro i brasiliani che volano in semifinale grazie al solito Hércules, sauditi fuori dal Mondiale per Club Vai su Facebook

Inter-Lazio di Coppa Italia: Sky, Rai o Mediaset? Dove vederla in tv; Volata scudetto: cosa ci aspetta nelle ultime giornate; Under 16 Serie A e B, l'Empoli fa visita all'Inter in semifinale. Polverini: Siamo a un punto cruciale del nostro percorso.

Inter-Lazio, La Russa: "Arbitro prevenuto. C'era un rigore anche per ... - un campionato nel quale l'Inter ha fatto circa 15 punti in meno dell'anno scorso e altre squadre sono state tutte al di sotto delle aspettative. Secondo affaritaliani.it

Supercoppa Italiana: i diffidati di Fiorentina, Inter, Lazio e Napoli - La Supercoppa Italiana si avvicina, con semifinali e finale che si terranno in Arabia Saudita tra il 18 e il 22 gennaio, le due semifinali saranno Napoli- Lo riporta calciomercato.com