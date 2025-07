Inter la cessione è ufficiale | resta in Italia

L’Inter ha appena comunicato ufficialmente la cessione: tutto fatto con il nuovo club, si è giĂ messo a disposizione del mister. Dopo la pesante batosta subita in finale di Champions League dal PSG e le non esaltanti prestazioni al Mondiale per Club piĂą di qualcuno temeva che l’Inter potesse sfaldarsi. I tifosi erano molto preoccupati dalle voci di mercato riguardanti alcune delle colonne che hanno regalato grandi gioie al popolo nerazzurro in questi ultimi anni. Tuttavia, almeno per ora, le turbolenze sembrano rientrate. Dopo aver salutato giĂ da tempo Correa e Arnautovic, l’unica cessione definitiva – confermata nei giorni scorsi – è quella di Aleksandar Stankovic, passato al Bruges per circa 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

