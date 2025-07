Inter in difficoltà sul mercato | in soccorso interviene… Ancelotti

Una big bloccata, due obiettivi ambiziosi e una cessione complicata che può sbloccare tutto. Il mercato a volte sorprende, anche nei personaggi che danno la svolta Inter in difficoltà sul mercato: in soccorso interviene. Ancelotti (AnsaFoto) – serieanews.com Se tutte le big del nostro campionato si stanno muovendo, chi più chi meno, una squadra che al momento è completamente bloccata, almeno in entrata, è l'Inter di Christian Chivu. Qualcosa si muove in uscita, d'accordo. La cessione di Stankovic, quella ormai definita di Buchanan al Villarreal. Una ventina di milioni complessivi che però servono solo a rimettere in moto il motore, non certo a farlo correre.

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve, la sfida con l’Inter può infiammarsi soprattutto per quel giocatore: ecco cosa può accadere!.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista - di Redazione Solet Inter, il difensore dell’Udinese resta tra i preferiti per il mercato estivo! Ecco gli altri nomi sulla lista del club nerazzurro.

